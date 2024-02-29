Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»
«Средняя продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна быть не менее 78 лет, а дальше — больше 80», — отметил Путин.
Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом он сообщил во время послания Федеральному собранию.
В основе проекта будет увеличение продолжительности жизни населения.
«Средняя продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна быть не менее 78 лет, а дальше — больше 80», — отметил Путин.
Он также отметил, что к 2030 году услугами долговременного ухода должны быть обеспечены все нуждающиеся.