Путин объявил о запуске еще одного национального проекта «Молодежь России»

В рамках проекта введут выплаты по 5000 рублей для всех советников директоров по воспитательной работе. А для классных руководителей и кураторов в регионах, где живет менее 100 тысяч человек, доплаты увеличат в два раза.

Путин объявил о запуске еще одного национального проекта «Молодежь России». Он сообщил об этом во время послания к Федеральному собранию.

В рамках проекта введут выплаты по 5000 рублей для всех советников директоров по воспитательной работе. А для классных руководителей и кураторов в регионах, где живет менее 100 тысяч человек, доплаты увеличат в два раза.

Также со следующего года начинается программа капитального ремонта детских садов. На это выделили 400 миллиардов.

«18,5 тысяч школ нуждаются в ремонте. До 2030 поможем регионам решить эту проблему. Выделим дополнительно на эти цели более 400 миллиардов», — заявил Путин.

В рамках проекта президента предложил создать новые медкабинеты в школах, где есть такая потребность.

«Также предлагаю открыть в школах новые медицинские кабинеты, где есть такая потребность. А она есть. Они есть только в 65% школ», — сказал он.

Также президент заявил о строительстве новых школ и детских садов.

«Растут активно большие города, увеличивается число детей, которые учатся во вторую или третью смену. За счет федерального бюджета построим 150 школ и 100 детских садов в регионах, где есть такая нужда», — сказал Путин.