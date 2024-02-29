Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
Птн, 01
Сбт, 02
-2°
ЦБ USD 91.87 -0.17 29/02
ЦБ EUR 99.45 -0.47 29/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
Вчера 09:00
895
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
1 998
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
5 193
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
15 795
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Путин объявил о запуске еще одного национального проекта «Молодежь России»
В рамках проекта введут выплаты по 5000 рублей для всех советников директоров по воспитательной работе. А для классных руководителей и кураторов в регионах, где живет менее 100 тысяч человек, доплаты увеличат в два раза.

Путин объявил о запуске еще одного национального проекта «Молодежь России». Он сообщил об этом во время послания к Федеральному собранию.

В рамках проекта введут выплаты по 5000 рублей для всех советников директоров по воспитательной работе. А для классных руководителей и кураторов в регионах, где живет менее 100 тысяч человек, доплаты увеличат в два раза.

Также со следующего года начинается программа капитального ремонта детских садов. На это выделили 400 миллиардов.

«18,5 тысяч школ нуждаются в ремонте. До 2030 поможем регионам решить эту проблему. Выделим дополнительно на эти цели более 400 миллиардов», — заявил Путин.

В рамках проекта президента предложил создать новые медкабинеты в школах, где есть такая потребность.

«Также предлагаю открыть в школах новые медицинские кабинеты, где есть такая потребность. А она есть. Они есть только в 65% школ», — сказал он.

Также президент заявил о строительстве новых школ и детских садов.

«Растут активно большие города, увеличивается число детей, которые учатся во вторую или третью смену. За счет федерального бюджета построим 150 школ и 100 детских садов в регионах, где есть такая нужда», — сказал Путин.