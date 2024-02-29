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Путин анонсировал кадровую программу для ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы спецоперации должны стать элитой общества и занимать ведущие позиции в системе образования, бизнеса, госуправлении, а также управлять регионами и предприятиями. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию, пишет «Коммерсант».

«Элита — те, кто служат России, а не те, кто набили карманы в 1990-х», — сказал Владимир Путин. По его мнению, предыдущее значение слова «элита» во многом себя дискредитировало.

Путин анонсировал запуск кадровой программы «Время героев». Она начнется с 1 марта. Принять участие в программе смогут ветераны и военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом.

По словам президента, учеба начнется в ближайшее время. Наставниками станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупных российских компаний. «Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои СВО», — подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что в дальнейшем управленческие курсы планируется создать на базе РАНХиГС. Также законодательно будет повышен статус академии. По словам Владимира Путина, участники СВО должны иметь право в приоритетном порядке получить высшее образование по гражданской специальности в ведущих ВУЗах страны, а также получить приоритетное продвижение по службе.