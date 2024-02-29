Председатель рязоблдумы прокомментировал послание президента

Председатель рязанской областной думы Аркадий Фомин прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

"Глава государства определил планы на ближайшие годы и глобальные стратегические задачи. В Год семьи особое внимание — поддержке материнства и детства, работа над повышением благополучия российских семей. Программу маткапитала Президент предложил продлить до 2023 года, вдвое увеличить налоговый вычет на второго ребенка и последующих детей, продлить программу «семейной ипотеки», — рассказал Фомин.

Он обратил внимание на то, что глава государства объявил о новых национальных проектах — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры».

"Их реализация, в частности, означает капремонт детских садов, высших и средних учебных заведений, общежитий — долгожданное решение многих проблемных вопросов. В Рязанской области будет построена флагманская школа — одна из 12, которые появятся в России к 2030 году. Наш регион также стал одним из пяти участников пилотного проекта по восстановлению объектов культурного наследия", — написал Фомин.

Также он отметил важность развития экономики регионов, о которой говорил президент. В частности, субъекты могут шире использовать средства, которые им выделены по нацпроектам. Путин объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Сохраненные средства можно будет пустить в дело — на проекты развития и инфраструктуру.

«Владимир Владимирович отдельно остановился на новых возможностях для участников специальной военной операции. Для них запущена кадровая программа — наставничество, приоритет при получении образования в ведущих вузах. Еще одной важной мерой поддержки участников СВО станет ипотека со льготной ставкой в ряде регионов страны.

Послание Президента — системный и последовательный план работы всего государства на предстоящий период. Сейчас, когда страна уже адаптировалась к новым условиям, перед нами стоит задача ускоренного развития, совершенствования социальной и экономической сфер. Уверен, благодаря предложенным Президентом решениям Россия выйдет на новый уровень по всем важнейшим направлениям», — заключил Фомин.