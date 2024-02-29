Полиция прокомментировала нападение на 10-летнего ребенка в Дягилеве

«Будет проведена проверка данной информации», — заявили в ведомстве.

Полиция прокомментировала нападение на 10-летнего ребенка в Дягилеве. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что заявлений или сообщений по данному факту в полицию не поступало.

«Будет проведена проверка данной информации», — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в Дягилеве неизвестный напал на 10-летнего ребенка.