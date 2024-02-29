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Павел Малков прокомментировал послание Владимира Путина

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, которая состоялась 29 марта в Москве."Президент дал оценку ситуации в мире и в России. Наши воины доблестно исполняют свой долг на СВО, и их поддерживает вся страна. Мы вместе защищаем наш суверенитет, свободу, право на мирную и достойную жизнь. Миллионы россиян объединились ради общего будущего. Сегодня это особенно важно. При этом, несмотря на западные санкции, в прошлом году Россия опередила темпы роста мировой экономики, в том числе темпы роста экономики стран G7. Президент в своем выступлении затронул все аспекты жизни нашей страны. Будет запущено пять новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Расширяются возможности регионов по использованию средств, направляемых на нацпроекты", — подчеркнул Павел Малков по итогам послания президента РФ. Губернатор отдельно отметил важные инициативы, которые коснутся Рязанской области. В частности, Президент РФ, говоря о демографии, сообщил о том, что регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 млрд рублей."Область обязательно использует эти возможности для поддержки семей и создания инфраструктуры. В текущем году в Рязани начнется строительство одной из первых в стране школ лидерского уровня, которая станет отправной точкой для комплексного развития всего микрорайона Мервино. Также Рязанская область вошла в пилотный проект восстановления и сохранения объектов культурного наследия", — сказал губернатор. Кроме того, будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам регионов, а средства, которые субъекты возвращают в федеральный бюджет при погашении инфраструктурных бюджетных кредитов, будут вновь направляться на развитие регионов."Это новые социальные объекты и коммунальная инфраструктура. Будем принимать участие в реализации всех масштабных программ: строительство школ, ремонт общежитий и учебных корпусов вузов и колледжей, благоустройство населенных пунктов, развитие ЖКХ и других. Уже поручил коллегам готовить заявки. Мы должны участвовать во всех федеральных проектах. Все, что было озвучено, — это масштабная стратегия развития России. И это новые задачи и возможности для Рязанской области". — подчеркнул Малков.