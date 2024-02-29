Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом

Теперь вакцину можно применять на подростках

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он отметил, что теперь вакцину можно применять на подростках. Исследования препарата хотят завершить в марте.

Минздрав России в декабре 2023 года зарегистрировал «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Там отметили, что теперь у препарата низкая частота значимых побочных эффектов и хороший профиль безопасности.