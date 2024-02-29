Иванов: призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может
По его словам, «половина армии как минимум уже контрактная».
Призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов.
«Сейчас никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может», — отметил он.
По его словам, «половина армии как минимум уже контрактная».