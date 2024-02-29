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Госдума в первом чтении приняла проект об отвязке цен от общемировых
Согласно проекту, изменение цен на мировых рынках не будет учитываться при определении монопольно высокой или низкой цены товара на российском рынке.

Госдума в первом чтении приняла проект об отвязке цен от общемировых. Об этом пишет «Коммерсантъ»,

Согласно проекту, изменение цен на мировых рынках не будет учитываться при определении монопольно высокой или низкой цены товара на российском рынке.

Отмечается, что из обстоятельств, определяющихся ФАС согласованными действиями, убирается упоминание об изменении цен на товар на мировых рынках.

Однако при определении монопольно высокой цены товара ФАС дает разрешение учитывать биржевые и внебиржевые индикаторы цен, которые установлены на аналогичные товары на мировых рынках.