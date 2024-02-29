Бывший премьер-министр Франции не исключил возможность начала третьей мировой войны
Он заявил, что победа России в украинском конфликте будет равнозначна «стратегическому, военному, политическому и моральному поражению Европы и Запада».
Бывший премьер-министр Франции не исключил возможность начала третьей мировой войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на бывшего премьер-министра Франции Манюэля Вальса.
По его словам, возможное начало третьей мировой войны нельзя исключать, нужно быть готовыми к подобному развитию событий.
Вальс заявил, что победа России в украинском конфликте будет равнозначна «стратегическому, военному, политическому и моральному поражению Европы и Запада».