Бывший премьер-министр Франции не исключил возможность начала третьей мировой войны

Он заявил, что победа России в украинском конфликте будет равнозначна «стратегическому, военному, политическому и моральному поражению Европы и Запада».

Бывший премьер-министр Франции не исключил возможность начала третьей мировой войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на бывшего премьер-министра Франции Манюэля Вальса.

По его словам, возможное начало третьей мировой войны нельзя исключать, нужно быть готовыми к подобному развитию событий.

Вальс заявил, что победа России в украинском конфликте будет равнозначна «стратегическому, военному, политическому и моральному поражению Европы и Запада».