Bild опубликовал «план нападения» России на страны НАТО

Он включает четыре фазы.

Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на страны НАТО. В издании подчеркнули, что данные основываются на «представленном парламенту правительственном документе».

Согласно сценарию, нападение может состоять из четырех фаз.

Первая фаза заключается в массовой кампании по дезинформации в СМИ и соцсетях для раскола западного общества. Также возможны кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Во время второй фазы Москва, по мнению журналистов, должна начать маневры войск на границах НАТО с одновременным усилением шпионажа и кибератак. Также возможно выведение из строя первых спутников в космосе и нападения на немецкие химические предприятия и атомные станции.

В рамках третьей фазы случится прямое вторжение российских войск. Четвертая фаза заключается в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве. Не исключается, что Москва применит биологическое, химическое и ядерное оружие, а с помощью электромагнитных импульсов сожжет все электронные устройства.