Арбитражный суд признал банкротом рязанский завод

Речь идет о Рязанском заводе токарных станков.

ООО «Рязанский завод токарных станков» признали банкротом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Арбитражного суда.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с заявлением о признании его банкротом по правилам ликвидируемого должника. Изучив документы в обоснование наличия задолженности и невозможности ее погашения, суд установил наличие признаков банкротства.

«В связи с тем, что Общество обладает признаками несостоятельного предприятия, находящегося в процессе ликвидации, суд признал обоснованным заявление ООО „Рязанский Завод Токарных Станков“ о признании его несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсного производства по упрощенной процедуре в режиме ликвидируемого должника», — отметили в пресс-службе суда.

Решение не вступило в законную силу.