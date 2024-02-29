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31 января 15:17
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А что в кино? «Май декабрь», «Прошлые жизни» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Номинант на «Оскар» за лучший сценарий с Натали Портман и Джулианной Мур в главных ролях — драма «Май декабрь», основанная на реальных событиях.

Еще один номинант на «Оскар» — мелодрама «Прошлые жизни». Главные герои — школьные друзья, которые потеряли связь друг с другом, когда девушка переехала в другу страну. Они встретились спустя 12 лет.

«Сияние обрушится вниз» — последний концерт группы «Гражданская оборона», состоявшийся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».