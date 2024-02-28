Житель Архангельска пять лет совращал приемных дочерей

Житель Архангельска пять лет совращал приемных дочерей. Как стало известно РЕН. ТВ, все вскрылось после того, как второклассница и пятиклассница рассказали обо всем школьному соцпедагогу.

По данным следствия, 38-летний мужчина на протяжении пяти лет совершал в отношении приемных дочерей развратные действия. Мужчина усыновил дочерей своей жены в 2019 году. При этом с 2021 года он состоял на учете в МВД как неблагополучный родитель.

В начале февраля этого года мать с девочками переехала от мужчины, после чего дети решились рассказать о насилии отчима.

Педофила задержали. Возбуждено уголовное дело.