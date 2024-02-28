Захарова заявила, что «формула Зеленского» подразумевает капитуляцию России

Как сказала официальный представитель МИД РФ, этого никогда не будет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что регулирование конфликта вокруг Украины на основе «формулы Зеленского» подразумевает капитуляцию России. Об этом пишет ТАСС .

Дипломат обратила внимание, что 25 февраля на форуме «Украина. Год 2024» глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил нежелание Киева проводить мирные переговоры с Москвой, хотя он и допустил возможность приглашения России «на так называемый саммит мира». «Но [это] при условии готовности нашей страны к справедливому урегулированию на основании „формулы Зеленского“, то есть фактически заложенного в ней ультиматума капитуляции, чего, конечно же, никогда не будет», — подчеркнула Захарова.