Владимир Кличко: Украине нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО

Брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что ВСУ нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Bild.

Кличко считает, что разговоры о бойцах НАТО отвлекают от того, что мир «бросает Украину», не давая достаточного оружия за защиты.

«Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты», — заявил он.

Также Кличко отметил, что потеря Авдеевки — это не первый и не последний провал ВСУ, если не будет помощи от Запада.

Ранее сообщалось, что небольшое число военных специалистов из западных стран уже находится на территории Украины и оказывают поддержку ВСУ.