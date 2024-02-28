В Ухоловском районе прокуратура вынесла представление дорожной службе

Прокуратура вынесла представление ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

В Ухоловском районе прокуратура вынесла представление дорожной службе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ухоловская прокуратура провела проверку после публикации СМИ о ненадлежащем содержании дороги в селах Смолеевка и Сухарево.

Выяснилось, что дороги не были очищены, было допущено образование снежных валов, в связи с чем затруднено движение автотранспорта.

Прокуратура вынесла представление ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».