В Ухоловском районе прокуратура вынесла представление дорожной службе
Прокуратура вынесла представление ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».
В Ухоловском районе прокуратура вынесла представление дорожной службе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ухоловская прокуратура провела проверку после публикации СМИ о ненадлежащем содержании дороги в селах Смолеевка и Сухарево.
Выяснилось, что дороги не были очищены, было допущено образование снежных валов, в связи с чем затруднено движение автотранспорта.
Прокуратура вынесла представление ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».