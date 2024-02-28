В Свердловской области в лесу нашли труп мужчины

В Свердловской области в лесу нашли мертвым 39-летнего мужчину, который накануне был объявлен в розыск. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Подтверждается факт обнаружения тела пропавшего мужчины. Подробности будут позже по итогам проверочных мероприятий», — также подтвердили в пресс-службе регионального СУ СК.

Сообщение о пропаже местного жителя появилось в соцсетях поисковой группы «Прорыв».

По словам очевидцев, он приехал в коттеджный поселок «Шато-2» из Екатеринбурга, припарковал машину и ушел в неизвестном направлении.