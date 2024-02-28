В школах Рязанской области уроки полового воспитания вводить не планируют
Сообщило Министерство образования региона.
В школах Рязанской области уроки полового воспитания вводить не планируют. Об этом сообщает Министерство образования региона на странице в официальной группе «ВКонтакте».
"В настоящее время уроки полового воспитания в школах Рязанской области вводить не планируют", — говорится в комментарии.
Напомним, ранее рязанский священник прокомментировал введение уроков полового воспитания в школах.