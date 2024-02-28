В Сараевском районе остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный ставрополец

Алкотестер показал 0,860 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сараевском районе остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный ставрополец. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, все произошло днем 27 февраля в селе Мордово. При проверке документов выяснилось, что за рулем находится 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,860 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В соответствии со статьей 12. 8 частью 1 КоАП ему грозит до полутора лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч рублей.