В Сараевском районе остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный ставрополец
Алкотестер показал 0,860 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Сараевском районе остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный ставрополец. Об этом
По данным издания, все произошло днем 27 февраля в селе Мордово. При проверке документов выяснилось, что за рулем находится 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,860 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В соответствии со статьей 12. 8 частью 1 КоАП ему грозит до полутора лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч рублей.