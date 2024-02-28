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В Рязанской области расширили меры поддержки участников СВО и членов их семей

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 28 февраля, парламентарии утвердили изменения в региональный закон «О налоговых льготах». Поправки предусматривают дополнительные меры поддержки членов семей участников специальной военной операции: от уплаты транспортного налога освобождены родители и супруги граждан, погибших в ходе СВО или умерших вследствие ранений, травм, заболеваний, полученных во время службы, до истечения одного года со дня увольнения.

Изменения в региональное законодательство разработаны по итогам встречи губернатора Рязанской области Павла Малкова с членами семей участников специальной военной операции. Как пояснил министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, льгота предоставляется на легковой автомобиль или мотоцикл, без ограничения мощности, бессрочно, начиная с 2023 года. Данная мера поддержки распространяется на родственников всех категорий участников СВО: мобилизованных, военнослужащих, сотрудников полиции, национальной гвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета РФ, а также граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании.

Кроме того, внесенные изменения касаются и самих участников специальной военной операции: для них на 2024 год продлено освобождение от уплаты транспортного налога.

Закон принят единогласно и вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.