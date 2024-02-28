В Рязанской области осудили мужчину, который хотел убить соседку и сжечь ее дом

«Я сейчас сожгу тебя вместе с домом. Я тебя убью», — кричал он.

В Рязанской области осудили мужчину, который хотел убить соседку. Об этом пишет ИД «Пресса».

В ходе судебного заседания сторона обвинения доказала, что житель села Семенск пытался зажигалкой поджечь деревянную террасу дома, в которой пенсионерка спряталась после ссоры с ним.

«Я сейчас сожгу тебя вместе с домом. Я тебя убью», — кричал он.

Вскоре к нему прибыли сотрудники полиции.

Пронский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — 80 часов обязательных работ.