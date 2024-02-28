В Рязани задержали иностранца, который расплачивался за покупки чужой картой

Всего он потратил 8300 рублей.

В Рязани задержали иностранца, который расплачивался за покупки чужой картой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 39-летняя рязанка и сообщила, что с ее карты списали сумму за оплату в магазине. Она рассказала, что на время доверила карту своему несовершеннолетнему сыну, и он ее потерял. В итоге до момента блокировки карты с банковского счета заявительницы списали 8300 рублей.

Оперативники выяснили, что картой несколько раз платили в одном из супермаркетов на улице Зубковой. Предположив, что нашедший карту снова придет за покупками, полицейские организовали около этого магазина наблюдение, и когда появился подозреваемый — задержали его. Им оказался 35-летний разнорабочий — гражданин одной из стран Средней Азии, проживающий в Рязани.

На него возбудили уголовное дело.