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В Рязани выделили около 29 миллионов на благоустройство Черезовских прудов
Работы выполнят до 16 августа 2024 года

В Рязани выделили 28 миллионов 964 тысячи 108 рублей на второй этап благоустройства Черезовских прудов по четной стороне улицы Новоселов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Работы выполнят до 16 августа 2024 года. На территории Черезовских прудов продолжится обустройство тротуаров и велодорожек.

Согласно документации, в сквер поставят 17 скамеек и урн, 19 светодиодных светильников, качели, две карусели, два детских игровых комплекса. Помимо этого на прудах появится спортивный комплекс и пять тренажеров. Также в сквере построят сцену из лиственницы с подсветкой.

Напомним, после окончания первого этапа благоустройства в 2023 году, корреспондент РЗН. Инфо посмотрел, как обновили прогулочную зону и оценил, насколько пруды пользуются популярностью у горожан. В январе стало известно, что на территории Черезовских прудов в Рязани установят арт-объект «Уточки».