В Рязани спрос на квартиры с террасами за 3 года вырос на 10%

Эксклюзивные лоты — точечный продукт в новостройках, вызывающий в последнее время все больший интерес у покупателей, при этом вариативность таких объектов совершенствуется и удивляет с каждым годом. Эксперты девелоперской компании «Мармакс» зафиксировали повышенный спрос на квартиры с террасами — до 10% за 3 года, и ванные комнаты с окном.

Чаще всего такой формат выбирается для собственного проживания, а не в качестве инвестиционного инструмента. Это связано с тем, что такие объекты не имеют широкий круг интересантов для дальнейшей перепродажи. Такие лоты обычно выбираются на финальном этапе возведения проекта, когда их уже можно посмотреть, оценив все ключевые преимущества.

«За последние 3 года мы видим повышенный интерес клиентов к квартирам с террасами — в таком пространстве удобно организовать зону отдыха или оранжерею, а также в целом использовать уникальную для жизни в мегаполисе возможность провести время на свежем воздухе, не покидая границы своего дома. Это стало особенно актуально в эпоху желания людей максимально интегрироваться в природу — терраса становится частью окружающей среды, — комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании „Мармакс“. — Дополнительно такая недвижимость подчеркивает статус резидентов и всегда остается ликвидным вариантом — в регионах такой формат пока не нашел большого распространения».

Помимо этого, эксперты отмечают и возросшую популярность лотов, планировочное решение которых предусматривает ванную с окном. На данный момент предложение такого формата очень ограничено, однако несет в себе множество преимуществ — это не только дополнительный интерьерный элемент, но и источник естественного освещения, возможность визуального увеличения пространства, а также организация полноценной вентиляции.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.