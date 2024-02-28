В Рязани осудят 17-летнего подростка за кражу денег с чужой карты

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

В Рязани осудят 17-летнего подростка за кражу денег с чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в сентябре 2023 года юноша попросил у незнакомого мужчины мобильный телефон якобы для звонка знакомому. Убедившись, что номер телефона подключен к банковской карте мужчины, подросток тайно перевел на свой счет деньги. После этого удалил сообщения об операции и вернул телефон владельцу.

Обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в полицию. Следственно-оперативным путем личность подростка была установлена.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в сообщении.