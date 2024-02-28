В Рязани на улице Грибоедова полицейские задержали мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани на улице Грибоедова полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. Наряд ППС обратил внимание на мужчину, который поднял с земли какой-то сверток. Правоохранители предположили, что прохожий забрал «закладку» с наркотиком и решили опросить мужчину.

Увидев их, рязанец попытался скрыться, но его задержали.

При личном досмотре у 41-летнего местного жителя обнаружили пакетик с порошком белого цвета. Экспертиза установила, что это синтетическое наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело.