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В России подорожает абхазское вино
Из-за увеличения акциза.

В России подорожает абхазское вино из-за увеличения акциза на поставляемый в республику виноматериал, сообщил РИА Новости главный винодел ООО «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба.

Крупнейший поставщик вина из Абхазии остановил работу месяц назад.

«Сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Но в настоящее время уже на протяжении месяца винзавод стоит. Это связано с 30-процентным увеличением акциза на ввозимый в республику виноматериал. Сейчас мы ждем решение по отмене этого акциза. Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше», — сказал Авидзба.

По его словам, растут цены на бутылки и пробки, которые винзавод закупает за границей.

Он также сообщил, что «наши дистрибьюторы сказали, что, если мы повысим цены, то они не смогут продавать товар, в связи с этим мы приостановили свою деятельность».

Авидзба отметил, что решение о приостановке производства носит временный характер.