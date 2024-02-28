В России хотят разрешить тратить маткапитал на платные медуслуги или покупку лекарств

Законопроект внесен в Госдуму.

В России хотят разрешить использовать средства маткапитала на получение ребенком платных медуслуг или покупку лекарств по назначению врача. Законопроект внесен в Госдуму. Об этом пишет ТАСС.

«Депутаты предлагают дополнить статью закона о распоряжении средствами маткапитала новой нормой, согласной которой, лица, получившие сертификат, могут полностью или частично потратить его на получение ребенком или детьми платных медуслуг или оплату лекарств по назначению врача», — отмечают авторы.

Отмечается, что получить медицинскую помощь за счет сертификата можно будет в любой медорганизации на территории страны, имеющей соответствующую лицензию.