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В Роспотребнадзоре призвали рязанцев вакцинироваться от столбняка
Отмечается, что прививку от столбняка и дифтерии взрослые рязанцы должны делать каждые десять лет.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова призвала рязанцев вакцинироваться от столбняка и дифтерии. Она рассказала об этом в прямом эфире регионального ЦУРа в среду, 28 февраля.

Котова отметила, что прививку от столбняка и дифтерии взрослые рязанцы должны делать каждые десять лет. В случае, если человек получил травму, вакцину назначает врач в травмпункте после обращения, там же ее ставят.

«Нас всех эта инфекция караулит. Споры столбняка находятся в земле. Скоро весна, сейчас мы все будем работать на огородах, получать травмы. Прививка обязательно нужна», — отметила Ирина Котова.

Также на эфире она упомянула, что прививку от краснухи девушкам нужно делать до 25 лет, так как болезнь часто мешает течению беременности.