В Петербурге мужчина ударил отверткой 35-летнего соседа

В Санкт-Петербурге угрожал убийством соседу и ударил его отверткой по голове. Об этом пишет РЕН ТВ.

49-летний мужчина был разозлен тем, что его 35-летний сосед слишком громко шумел ночью. После словестного конфликта он достал отвертку из кармана и ударил ею в область ребер.

Пострадавшему удалось достать перцовый баллончик и распылить его в лицо оппоненту, после чего вызвать полицию.

Вскоре нападавшего задержали. Им оказался мужчина, четырежды судимый за торговлю наркотиками, а также трижды за неуплату алиментов.