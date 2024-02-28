В Ногинске 17-летний молодой человек погиб от удара током от провода для зарядки

В Ногинске 17-летний молодой человек погиб от удара током от провода для зарядки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, накануне вечером молодой человек из Ногинска разговаривал по телефону. По словам его собеседницы, он неожиданно вскрикнул, после чего связь оборвалась. Дальнейшие попытки дозвониться ни к чему не привели.

Утром тело юноши с сильным ожогом от уха почти до плеча нашла его мать. На обгоревшей подушке лежал телефон, подключенный к зарядке, перемотанной скотчем.