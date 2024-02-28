В Москве на открытии мемориала мужчину удалили ножом в голову

В Москве 27 февраля во время церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза полковнику авиации Генриху Гофману мужчину ударили ножом в голову. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром на улице Малая Грузинская и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина подбегает к стоявшему на обочине человеку и начинает наносить удары. На месте были полицейские, которые сразу же задержали преступника. Им оказался 27-летний мужчина.

Известно, что пострадавший получил травму в области уха.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).