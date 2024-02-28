В Москве изнасиловали 17-летнего студента

В Москве изнасиловали студента из-за того, что у него не нашлось в кармане денег. Об этом пишет Baza.

Второкурсник одного из московских вузов 25 февраля списался на сайте знакомств с девушкой. В тот же вечер они встретились у станции метро «Физтех» и пошли в гости к девушке. Когда пара зашла в подъезд дома на Дмитровском шоссе, молодого человека ударили по голове. Он услышал, как напавший поздоровался с девушкой, а после ему сказал, что это девушка друга и что студенту «придется отвечать».

Под угрозами молодого человека посадили в машину и повезли в лес в Долгопрудном. Там к похитителю присоединился еще один мужчина, после чего они повели молодого человека вглубь леса. Сначала у него отобрали телефон, а после потребовали деньги. Когда увидели, что в кошельке у студента было всего 100 рублей, стали писать его друзьям, чтобы они перевели деньги, но на просьбу никто не откликнулся.

После этого мужчины решили изнасиловать избитого. Происходящее они снимали на телефон.

По возвращении домой молодой человек рассказал все отцу и тот обратился в полицию.