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В Минздраве рассказали, когда медикам за работу в малых городах ждать выплат
По словам Мурашко, сейчас готовятся нормативные акты правительства России.

Выплаты медикам за работу в малых городах России начнутся во второй декаде апреля. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что с 1 марта в стране повысят ежемесячные выплаты для медицинских специалистов. В частности, в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачам будут дополнительно доплачивать 29 тысяч, а среднему персоналу — 13 тысяч рублей.

В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты составят 50 и 30 тысяч соответственно.

По словам Мурашко, сейчас готовятся нормативные акты правительства России.