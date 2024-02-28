В МИД РФ заявили, что любая форма присутствия военных ЕС на Украине станет эскалацией

В МИД РФ заявили, что любая форма присутствия военных ЕС на Украине станет эскалацией. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось о том, что некоторые государства ЕС и НАТО обдумывают возможность об отправке военных в ВСУ. Позже генсек альянса прокомментировал, что организация не планирует отправлять войска в помощь Украине. Также о невозможности отправки военных в Украину высказались Чехия, Венгрия и Канада.

После этого стало известно, что западные военные приехали на Украину для помощи ВСУ.