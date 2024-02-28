В Канаде не планируют отправлять войска в помощь Украине

Об этом заявила представитель главыминобороны Канады Диана Эбади.

У Канады нет планов по отправке военных в помощь Украине, заявила представитель главыминобороны Канады Диана Эбади. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Как член НАТО Канада не имеет планов размещать боевые части на Украине», — процитировали слова Эбади в издании Toronto Star.

Ранее сообщалось, что некоторые государства ЕС и НАТО обдумывают возможность об отправке военных в ВСУ. Позже генсек альянса прокомментировал, что организация не планирует отправлять войска в помощь Украине.

Также известно, что Чехия и Венгрия не планирует отправлять своих военных в ВСУ.