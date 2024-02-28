В Калужской области в мусорном контейнере нашли труп мужчины

В Калужской области в мусорном контейнере нашли труп мужчины. Об это сообщает региональный СК.

По данным следователей, в декабре 2023 года 30-летний местный житель пришел в гости к своему знакомому. Между ними произошел конфликт из-за того, что гость не снял обувь. Хозяин квартиры жестоко избил молодого человека, от полученных травм тот умер на месте. Тогда убийца отнес тело убитого на помойку. Труп в мусорном контейнере нашли местные жители и вызвали полицию.

В доме обвиняемого, а также по дороге до места обнаружения тела следователи нашли следы крови погибшего. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передали в суд.