В Иркутской области мужчине дали 20 лет колонии за поджог жены

Иркутский областной суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который заживо сжег бывшую жену в уличном торговом павильоне. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в мае 2023 года. Мужчина на фоне личной неприязни облил 37-летнюю женщину бензином из канистры и поджег. В результате женщина получила ожог 60% поверхности тела и через восемь дней скончалась в больнице.

Известно, что убийца также нанес материальный ущерб владельцу павильона.

Свою вину поджигатель признал лишь частично.

В результате суд назначил ему 20 лет. Первые пять лет он отсидит в тюрьме, оставшиеся 15 — в колонии особого режима.