В Госдуме предложили абитуриентам из многодетных семей вдвое сократить стоимость обучения в вузах

Отмечается, что скидка будет доступна только тем, кто успешно сдаст вступительные экзамены.

Абитуриентам из многодетных семей могут вдвое сократить стоимость обучения в вузах. С такой инициативой выступили в Госдуме. Об этом сообщили « Известия ».

Отмечается, что скидка будет доступна только тем, кто успешно сдаст вступительные экзамены.

В настоящее время льготы студентам фактически предоставляют сами учебные заведения, но они сильно ограничены.

Если законопроект будет одобрен, скидку для детей из многодетных семей включат в расчет субсидий, которые вузы получают на законодательном уровне. То есть, разница в сумме будет восполняться за счет федерального бюджета. Это сделает высшее образование более доступным и повысит уровень обучения в целом.