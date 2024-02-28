В ДТП с грузовиком в Дагестане погибли два человека

В ДТП с грузовиком в Дагестане погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике.

Авария случилась ночью 28 февраля на 245 км ФАД «Астрахань-Махачкала». 38-летний житель Кизлярского района на «Renault Magnum 520» с полуприцепом — бензовозом, столкнулся с грузовым автомобилем «DAF», в результате чего оба автомобиля загорелись.

В результате водители обеих машин от полученных тяжких телесных повреждений погибли на месте происшествия.