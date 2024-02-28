В четверг в Солотче пройдет учебная тренировка по эвакуации детей и персонала

Тренировка начнется в 10.00.

В четверг в Солотче пройдет учебная тренировка по эвакуации детей и персонала. Об этом сообщили в мэрии.

Учения пройдут в четверг, 29 февраля, на территории оздоровительного лагеря «Сказка» и ЖК «Мещера». Будет проводиться учебная тренировка по эвакуации детей и персонала. Мероприятие организовано в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных пожаров.

Тренировка начнется в 10.00.