В Александро-Невском районе пьяная 51-летняя женщина зарезала сожителя

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ряжский районный суд.

В Александро-Невском районе пьяная 51-летняя женщина зарезала сожителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2024 года между пьяная женщина поссорилась со своим сожителем. Во время ссоры она взяла нож и ударила мужчину в живот. От полученного ранения он скончался спустя два дня.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ряжский районный суд.