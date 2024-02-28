В Александро-Невском районе пьяная 51-летняя женщина зарезала сожителя
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ряжский районный суд.
В Александро-Невском районе пьяная 51-летняя женщина зарезала сожителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в январе 2024 года между пьяная женщина поссорилась со своим сожителем. Во время ссоры она взяла нож и ударила мужчину в живот. От полученного ранения он скончался спустя два дня.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ряжский районный суд.