В 2024 году в российских отелях появится невозвратный тариф

Он будет дешевле на 20-30%.

В российских отелях в этом году появится новый тариф, который позволит сэкономить на проживании. Невозвратный тариф будет стоить дешевле примерно на 20-30%, так как при отмене бронирования оплата возвращаться не будет. Об этом пишет ТАСС.

«Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса», — передает ТАСС.