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Удары ВСУ дронами по Ясиноватой прекратились после освобождения Авдеевки
Уточняется, что количество обстрелов тоже существенно сократилось.

Удары украинских войск при помощи беспилотников по Ясиноватой прекратились после освобождения Авдеевки, сообщил ТАСС мэр города Дмитрий Шевченко.

«По городу мы пока не фиксируем ударов дронами, теперь уже расстояние не позволяет», — сказал мэр.

Он уточнил, что количество обстрелов тоже существенно сократилось.

«Несколько дней вообще было тихо, а сегодня вот „Град“ прилетел. Одна ракета», — добавил Шевченко.

Напомним, Ясиноватая — город, который граничит с Авдеевкой, долгое время находился на линии фронта. Расстояние между крайними точками соприкосновения сторон не превышало 1,5 км. На протяжении почти десяти лет Ясиноватая была под ежедневным плотным огнем украинских минометов, артиллерии и РСЗО. Последние месяцы город также часто был атакован БПЛА. Под удары попадало мирное население, гражданские автомобили, жилые дома и гражданская инфраструктура.