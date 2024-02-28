Скончался бывший сотрудник аппарата Рязанской облдумы Евгений Фоломкин

Ему было 69 лет.

На 70-м году жизни скончался бывший сотрудник аппарата Рязанской областной Думы Фоломкин Евгений Михайлович. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

«Депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы скорбят по поводу безвременной кончины Фоломкина Евгения Михайловича, много лет проработавшего в аппарате, и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», — написано в некрологе.

Евгений Фоломкин родился 25 ноября 1954 года. Окончил экономический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

В 2004 году главного специалиста комитета Рязанской областной Думы по экономической политике, собственности и хозяйственной деятельности Евгения Фоломкина наградили Почетной грамотой за добросовестный плодотворный труд, большой личный вклад в развитие законодательства региона и в связи с 50-летием со дня рождения.