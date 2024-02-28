Рязанское фармпредприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»

Фармацевтическое предприятие «Фармэра» присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». Поддержку в оптимизации производственных процессов компания получит от экспертов Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Завод «Фармэра» работает в Рязанской области с 2016 года, является частью медицинского кластера региона. Предприятие, спроектированное в соответствии с отраслевыми GMP-стандартами, на сегодняшний день выпускает семь видов противоопухолевых лекарств.

Как отметил генеральный директор «Фармэры» Алексей Куликов, участие в нацпроекте станет поддержкой на пути наращивания мощностей предприятия, поскольку именно сейчас фармакология региона активно развивается.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 90 компаний.