Приднестровье обратится за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии

Решение принято участниками съезда депутатов всех уровней.

Съезд депутатов Приднестровья обратится за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии. Об этом сообщило ТАСС.

Решение принято участникам съезда — он состоялся в Тирасполе по инициативе президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — указано в резолюции.