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Под Волгоградом молодой мужчина умер на пороге поликлиники

В Волгоградской области мужчина умер на пороге поликлиники. Об этом сообщило издание V1.ru.

Инцидент произошел в Волжском.

Первые сообщение о гибели молодого мужчины появились в соцсетях. Как рассказали авторы, он пришел на осмотр в поликлинику, а выйдя оттуда, умер на пороге.

«Выяснилось, что у мужчины были проблемы с сердцем. Пациенту вызвали скорую помощь, ему пытались помочь медики, но спасти не смогли. В поликлинике заявили, что мужчина не был прикреплен к ним, он сам записался на обследование, поэтому на выходе ему вызвали „скорую“», — пишут авторы сообщений.

Собеседник в экстренных службах города рассказал журналистам иную версию случившегося. По его словам, мужчина привез отца на работу на Волжский трубный завод. В какой-то момент ему стало плохо. В итоге он умер на глазах отца.