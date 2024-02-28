Песков: продвижение НАТО в сторону России — повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности

Говоря об угрозах «нейтрализовать» Калининград, он отметил, что это российский регион, и так будет всегда.

Продвижение НАТО в сторону границ России и враждебная риторика стран альянса — повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говоря об угрозах «нейтрализовать» Калининград, он отметил, что это российский регион, и так будет всегда.